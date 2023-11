Risolta la vertenza Decò, tutti gli ottanta lavoratori coinvolti saranno riassorbiti in tre supermercati a Potenza.

La vertenza Decò, che ha visto contrapposti i sindacati dei lavoratori e i due gruppi della grande distribuzione Conad e Decò, si è risolta positivamente. Tutti gli ottanta lavoratori coinvolti saranno riassorbiti in tre supermercati a Potenza.

L’accordo è stato raggiunto nel corso di un tavolo in Prefettura, al quale hanno partecipato anche la Regione Basilicata e i rappresentanti dei sindacati. I rappresentanti dei due colossi della grande distribuzione avevano trovato un accordo pochi minuti prima, portando dunque al tavolo una soluzione già pronta.

L’accordo prevede che tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato che interinali, saranno riassorbiti nei due punti vendita di via della Meccanica e via Giovanni XXIII, che riapriranno con marchio Conad, e nel nuovo store di via del Gallitello.

Per quanto riguarda i tempi, non c’è ancora chiarezza. La questione è al vaglio della magistratura del lavoro, che ha fatto chiudere i due supermercati con un provvedimento cautelare. Certo, l’accordo raggiunto tra i due gruppi potrebbe velocizzare i tempi, ma nulla è certo.

In ogni caso, si tratta di una buona notizia per le ottanta famiglie che attendevano una risposta con il fiato sospeso.

L’accordo raggiunto è il risultato di un lungo e difficile percorso di mediazione. I sindacati avevano chiesto un riassorbimento totale dei lavoratori, mentre Conad aveva proposto di riassorbirne solo una parte. Alla fine, le parti hanno trovato un compromesso che soddisfa tutti.

L’accordo è un segnale importante per il mondo del lavoro. Dimostra che, anche in situazioni complesse, è possibile raggiungere soluzioni condivise che tutelano i diritti dei lavoratori.