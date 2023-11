I Toto in Italia, 4 date per la rock band di Steve Lukather

La storica rock band Toto sarà tra i protagonisti del Lucca Summer Festival dove si esibiranno, in piazza Napoleone, il 24 luglio.

Sarà uno dei quattro concerti della band in Italia che suonerà anche all’Umbria Jazz a Perugia il 17 luglio, a Ostuni per il Locus Festival il 22 luglio, e all’Este music festival di Este il 23 luglio.

La band di Steve Lukather, spiega una nota, porterà sul palco le hits della loro carriera con l’opportunità di ascoltare brani come Africa, Hold the Line, Rosanna o Georgy Porgy.

I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa.

ANSA