Dl sostegni, Pepe (Lega): “Bene stanziamento 2,6 milioni di euro per montagna Basilicata”

“Il settore del turismo della montagna in Basilicata potrà contare su uno stanziamento di 2,6 milioni di euro. Come ha spiegato il leader della Lega, Matteo Salvini, in ragione delle attuali previsioni di spesa, saranno destinati 900 mila euro per sostenere gli impianti di risalita, 100 mila euro per maestri di sci e scuole di sci e 1,6 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti. È quanto prevede il Decreto Sostegni Bis in fase di conversione alla Camera”.

Lo dice, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

“La Lega è entrata nel Governo – spiega Pepe – per accelerare i tempi della ripresa economica attraverso misure concrete a sostegno di chi ha patito maggiormente gli effetti della pandemia.

Ringrazio Salvini per la sua netta presa di posizione in difesa della Basilicata e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per l’attenzione che sta dedicando al rilancio dell’economia della montagna”.