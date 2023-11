ANCHE LA MODA SCENDE IN CAMPO

Mai abbassare la guardia, mai più a nessun’altra … Questo continuiamo a ripeterci ormai da tempo, ma purtroppo i fatti di cronaca smentiscono tutto questo.

Mai esimersi da azioni di sensibilizzazione.. questo il motto che anche quest’anno attraverso un evento dedicato alla giornata del 25 novembre, ha voluto fortemente la Stilista Carmela Fortunato di Roccanova, sempre attenta a queste tematiche , così in collaborazione con il Comune di Guardia Perticara a partire dalla disponibilità del Sindaco Pasquale Montano e l’assessore Michela Leone il tutto si è svolto con l’intento di tenere sempre accesa la fiamma nel ricordare tutte quelle donne vittime di violenza di genere, una fiamma sempre viva che spesso tende a spegnersi.

Tra i presenti anche gli alunni delle scuole che con palloncini rossi hanno voluto dire anche la loro, donne e uomini cittadini normali hanno dato la propria vicinanza a tutte quelle vite spezzate.

Cinque modelle vestite con abiti a tema realizzate dalla Stilista Fortunato, tra cui alcuni dipinti a mano proprio con i volti di splendide donne, il rosso protagonista assoluto, il trucco è stato curato dalla make-up Artisti Milione Giusy , anche l’assessore Michela Leone ha voluto indossare una delle creazioni diventando così modella per un giorno, a causa delle condizioni meteo non favorevoli il tutto si è svolto nella sala consiliare, è stato un peccato, dichiara la Stilista, non poter ammirare e fotografare i miei abiti incorniciati da questo splendido borgo lucano tutto in pietra, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e spesso anche set cinematografico a cielo aperto per alcune famose pellicole, certamente in un’altra occasione sarà comunque una delle mete in cui farà tappa il mio progetto La moda veste i borghi.

Con questa giornata sono stati ricordati ancora una volta tutti quei fenomeni ed episodi di maltrattamenti che purtroppo non sono ancora finiti.

Uno dei passi importanti, da portare avanti, è quello di educare soprattutto le nuove generazioni, credo sia la chiave giusta, dichiara la Stilista, per cambiare mentalità e migliorare la situazione puntando a cosa c’è veramente dietro a sentimenti malati, la moda deve essere sempre a fianco delle donne e per le donne, nella lotta contro la violenza di genere, deve continuare a lanciare messaggi a chiare lettere.

La scelta di realizzare quest’evento in uno dei borghi più belli d’Italia, non è stata casuale, posti che catturano lo sguardo risvegliando quel fascino e quei ricordi, non può fare altro che farci accorgere che esiste una lucanita` ancora viva che urla e che vuole risvegliarsi e rigenerarsi.