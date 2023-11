Al via il Festival internazionale del ‘700 musicale napoletano

Sarà un concerto-omaggio alla divina Callas, nel giorno nel quale avrebbe compiuto 100 anni, ad inaugurare sabato 2 dicembre, nella Chiesa del Gesù a Napoli, la 23esima edizione del Festival internazionale del Settecento musicale napoletano organizzato dall’associazione Domenico Scarlatti.

“La voce degli dei – evirati cantori nella scuola musicale napoletana del ‘700” è il tema di quest’anno che vede diversi protagonisti della scena nazionale e internazionale esibirsi a Napoli: 14 concerti, 1 convegno e 8 location (Chiesa del Gesù Nuovo, Auditorium Scarlatti Conservatorio di San Pietro a Majella, Domus Ars, Chiesa di Donnaregina al Museo Diocesano, Maschio Angioino, Chiesa di Santa Maria dell’aiuto, Chiesa di Donnalbina, Chiesa di San Severo al Pendino) per una kermesse riconosciuta dal ministero alla Cultura tra i festival nazionali, riconfermato all’European festivals association e patrocinata dalla Regione, dal Comune, dalla Città metropolitana e da Napoli città della musica.

“Per la XXIII edizione, abbiamo deciso di costruire un programma davvero particolare dove le voci assumono un ruolo fondamentale – dice Enzo Amato, presidente dell’Associazione Scarlatti – Abbiamo individuato queste vocalità coinvolgendo per esempio cantanti in carriera che fanno parte dei Cantori della Cappella Sistina in Vaticano.

A interpretare il ruolo di Carlo Broschi in arte Farinelli il sopranista Francesco Divito, che causa di uno straordinario scherzo della natura può riproporre lo straordinario repertorio dei castrati dell’età barocca il più possibile “filologico”, cioè con la sua voce naturale.

Tanti i concerti ai quali quest’anno si aggiunge al Maschio Angioino il convegno sugli evirati cantori che oltre a stimati relatori come Marino Niola, Sandro Cappelletto e Gaetano Panariello vede la partecipazione dell’ormai celebre tenore napoletano Vincenzo Costanzo. Una edizione ricca di ospiti e soprattutto di musica”.