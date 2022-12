Amadeus, il mio Capodanno in allegria su Rai1

E’ un capodanno in piazza, dall’Umbria cuore verde dell’Italia, quello che Rai1 invita il suo pubblico a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

Con “L’Anno che verrà”, in onda appena terminato il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno oltre quattro ore di spettacolo con una trentina di ospiti, sorprese e “un fiume di musica” con oltre 70 brani in scaletta.

Si torna quindi a festeggiare in una piazza IV Novembre che sarà trasformata in un grande karaoke, come ha ricordato il conduttore Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione nella sede della Regione.

“Torniamo ad avere il contatto con il pubblico – ha affermato – visto che nel 2020 la trasmissione è stata fatta in studio e lo scorso anno a Terni in una location particolare.

Ora è tutta un’altra storia”. Per Amadeus “la tv per Capodanno deve fare da sottofondo”. “Non c’è bisogno di parlare molto – ha aggiunto – e quindi la serata sarà una sequenza di canzoni ma anche di momenti comici, una festa capace di unire generazioni diverse attraverso l’emozione della musica e dei ricordi”.

“L’Anno che verrà”, in diretta anche su Rai Radio1 e RaiPlay, è realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Perugia.

“Ci saranno cartoline che faranno conoscere l’Umbria perché l’evento vuole regalare al pubblico delle immagini belle per invogliarlo a visitarla”, ha detto il conduttore. Per Amadeus è stato però inevitabile tornare a parlare anche di Sanremo.

Di Silvia Toffanin ha detto: “le porte sono aperte e valuteremo quando sarà il momento giusto. E’ molto brava, mi fa piacere averla e magari per l’ultimo mio Sanremo glielo chiederò nuovamente”. Poi la vicenda Madame.

“Non è un problema”, ha ribadito Amadeus. E Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, ha sottolineato che “la Rai da sempre, quando ci sono situazioni come questa, attende che la giustizia faccia il suo corso”.

All’Anno che verrà ci sarà intanto Emanuela Aureli, umbra doc, che farà da guida alla scoperta delle località più suggestive della regione.

Un evento di intrattenimento quindi ma anche di promozione turistica dell’Umbria, come hanno ricordato la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’assessore al Turismo e cultura Paola Agabiti.

“Vogliamo far conoscere tutte le bellezze di una regione che merita e quindi quale miglior occasione di questo palcoscenico che si inserisce in un programma che abbiamo iniziato a costruire con la Rai per una promozione nazionale e internazionale del territorio” ha detto Tesei.

Una collaborazione, ha annunciato Agabiti, “che continuerà anche nel 2023 con l’Umbria che sarà protagonista anche in altre trasmissioni viste come vetrine privilegiate per le eccellenze della nostra regione”.

Per il sindaco di Perugia Andrea Romizi “questo Capodanno si colloca in un momento importante della città che sta rinascendo”. “Vogliamo regalare una serata di leggerezza dopo un triennio delicato per far respirare finalmente la normalità”, ha quindi affermato Coletta. “Come share abbiamo sempre superato il 30% – ha ricordato -, ma non mi aspetto nulla perché fare confronti con anni recenti, che sono stati diversi, è difficile”.

Sul palco perugino si esibiranno, tra gli altri, Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Rettore, Sandy Marton, Tracy Spencer, Ice Mc, Tancredi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli. Saranno accompagnati da una big band di 15 elementi diretta dal maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Il tutto sull’imponente palcoscenico, con ben 500 corpi illuminati.

