Black Friday, anche in Basilicata a caccia di offerte

Il Black Friday è una giornata di sconti e promozioni che si svolge l’ultimo venerdì di novembre negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. In Italia, il Black Friday è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, e anche i lucani stanno iniziando a approfittarne per acquistare i regali di Natale.

Secondo Confcommercio Potenza, due lucani su dieci stanno approfittando del Black Friday per acquistare i regali di Natale. Poco più della metà sono donne, e nel 60 per cento dei casi hanno tra i 18 e 34 anni.

I settori che registrano i maggiori acquisti in occasione del Black Friday sono l’abbigliamento online, i dispositivi elettronici e i prodotti di bellezza e profumi. La spesa media è di 110 euro.

Questi dati confermano che il Black Friday è diventato un appuntamento importante anche per i consumatori lucani. La giornata di sconti e promozioni offre l’opportunità di acquistare regali di Natale a prezzi vantaggiosi, e questo attira un numero sempre crescente di persone.