PM Gruppo Macchia, Zest Terlizzi troppo forte

Campionato Nazionale primo livello Serie C femminile – girone A – 6° giornata

PM GRUPPO MACCHIA POTENZA – ZEST TERLIZZI: 0-3 (19-25, 16-25, 16-25)

Ancora una sconfitta per la PM Gruppo Macchia Potenza che non può fare grandi cose nei confronti della Zest Terlizzi che con la vittoria contro le potentine vola al secondo posto del girone A. Per le rossoblù gara in salita e non semplice vista la qualità delle avversarie ma il sestetto guidato in panchina da coach Stefano Zangheri prova a dare fastidio. Nel primo set, il più equilibrato dei tre, la PM Gruppo Macchia si da da fare ma spreca alcune situazioni di gioco e ne approfitta il Terlizzi che chiude 19-25 facendo valere il miglior tasso tecnico. Nel secondo la Zest gioca in scioltezza e mette maggiore pressione alle potentine che provano a reagire ma devono arrendersi sul 25-16. La PM Gruppo Macchia prova ad invertire la rotta anche nel terzo parziale ma può poco contro un avversario quadrato e deciso che chiude i conti con un altro 25-16. Nel prossimo turno la PM Gruppo Macchia Potenza andrà in casa del Corato, domenica 26 novembre alle 17 al Tensostatico del comune barese.