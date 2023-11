Domenica 19 novembre la VII Giornata Mondiale dei Poveri

La Giornata mondiale dei Poveri è un’iniziativa voluta da Papa Francesco che si celebra ogni anno la domenica che precede la festa di Cristo Re dell’Universo. La prima edizione si è tenuta nel 2017, e da allora è diventata un appuntamento importante per le comunità cristiane di tutto il mondo.

Il tema della VII Giornata mondiale dei Poveri, che si celebra oggi, 19 novembre 2023, è “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7). Con questo messaggio, Papa Francesco invita tutti a non ignorare la condizione di povertà in cui versano milioni di persone nel mondo.

La povertà è un problema globale che ha molteplici cause, tra cui le guerre, le calamità naturali, le disuguaglianze economiche e la mancanza di opportunità. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, aggravando la povertà e la disuguaglianza.

La Giornata mondiale dei Poveri è un’occasione per riflettere sulla condizione di povertà e per prendere concrete iniziative di solidarietà. In Italia, le Caritas diocesane e parrocchiali hanno organizzato numerose iniziative, tra cui:

Celebrazioni eucaristiche

Incontri di sensibilizzazione

Opere di carità

La Giornata mondiale dei Poveri è un’occasione per ricordare che tutti siamo chiamati a vivere la carità e a servire i poveri, come ha fatto Gesù Cristo.

Ecco alcune idee per celebrare la Giornata mondiale dei Poveri:

Partecipare alla celebrazione eucaristica o ad un incontro di sensibilizzazione organizzato dalla propria comunità cristiana.

Fare una donazione a una realtà che si occupa di aiutare i poveri.

Dedicare del tempo a un’opera di carità, come aiutare a distribuire pasti ai poveri o a pulire una casa famiglia.

Parlare con i propri amici e familiari della condizione di povertà e della necessità di aiutare i poveri.

Ognuno può fare la sua parte per rendere il mondo un posto più giusto e fraterno.