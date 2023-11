“Il Sindaco di Abriola, Romano Triunfo risponde alle accuse

In merito alle accuse rivolte al Sindaco di Abriola Romano Triunfo dal consigliere di minoranza Domenico Triunfo riguardante l’autorizzazione a visionare gli automezzi, posti a base d’asta nel mese di maggio del 2023, con termini abbondantemente scaduti, il primo cittadino del borgo lucano intende fare chiarezza sulla questione.

“Il Consigliere comunale Domenico Triunfo, con nota del 10 ottobre 2023 chiede di visionare i suddetti mezzi al fine di acquisirli in proprietà.

Il Comune nella persona del segretario comunale e del responsabile dell’ufficio tecnico con nota del 12 ottobre 2023 rispondono alla richiesta del consigliere che ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile recita: “non può essere compratore di mezzi pubblici coloro che ricoprono cariche carattere pubblico di consiglieri nemmeno all’asta pubblica ne certamente per interposta persona.

Ma non è tutto perché il Sindaco di Abriola Romano Triunfo rimarca quanto segue. “Il consigliere di opposizione successivamente in data 26 ottobre 2023 con una nuova missiva indirizzata al Sindaco, all’ufficio tecnico e al segretario, sollecita e rinnova la richiesta di sopralluogo di suddetti mezzi chiarendo che non intende più acquistarli.

Considerata che ai sensi della legge 241 del 1990 l’ente è comunque nei termini per evadere la suddetta richiesta.

Infatti il comune e il responsabile dell’ufficio tecnico in data 14 novembre comunica al richiedente di contattare gli uffici e fissare un primo appuntamento per visionare i suddetti mezzi, in ossequio alla norma 241 del 1990. Il consigliere in data 14 novembre oltre ad aver denunciato sulla stampa, comunica anche al Prefetto, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica una inadempienza da parte dell’ente.

Alla luce di tutto ciò il Sindaco e l’amministrazione comunale di Abriola smentisce quanto da lui comunicato in quanto le richieste e i termini sono nel pieno rispetto della legge sopra menzionata. Pertanto riteniamo che il comportamento del consigliere di opposizione è alquanto strumentale e denigratorio nell’operato di questa amministrazione e dell’intera comunità.

Questa maggioranza invece opera per il bene comune e per l’interesse di tutti e le azioni messe in campo sono sotto gli occhi di tutti anche in un momento di particolare situazione economica dell’intero paese.

Invece l’opposizione nella persona del consigliere Domenico Triunfo e qualche elemento a lui vicino si proclamano e si attestano meriti che non appartengono a loro.