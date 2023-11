Si tornerà a viaggiare da lunedì 20 novembre (dal 21 novembre il Frecciarossa) sulla tratta ferroviaria Potenza-Metaponto

La tratta ferroviaria Metaponto-Potenza, che era stata sospesa a causa dei danni provocati dall’alluvione del giugno 2023, riaprirà il prossimo lunedì 20 novembre. I lavori di ripristino, che sono stati eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), hanno riguardato un tratto di circa 30 chilometri, tra le stazioni di Potenza Centrale e Grassano.

La riapertura della tratta consentirà di ripristinare la piena funzionalità della linea ferroviaria tra Potenza e Taranto, che è uno dei principali assi di trasporto della Basilicata. I treni regionali, che erano stati sostituiti da bus navetta, riprenderanno a circolare regolarmente.

Inoltre, dal 21 novembre, sarà ripristinato il servizio del Frecciarossa 9570, che collega Napoli Centrale a Taranto in circa tre ore e mezza. Il treno effettuerà una fermata a Metaponto.

La riapertura della tratta Metaponto-Potenza è un’importante notizia per i cittadini della Basilicata, che potranno tornare a viaggiare in treno in sicurezza.