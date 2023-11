Basket: Nba Boston sbanca Philadelphia e si riprende primo posto

Boston anche senza due titolari vince a Philadelphia, riprendendosi il primo posto solitario a Est con super Tatum.

I Lakers cadono in casa con Sacramento nonostante la tripla doppia di LeBron James, Phoenix interrompe la striscia di Minnesota con 62 punti della coppia Booker-Durant.

Lillard segna 37 punti con 13 assist per guidare Milwaukee senza Antetokounmpo, Banchero firma il canestro della vittoria a Chicago. Dieci punti per Danilo Gallinari nel ko di Washington con Dallas.

Quarto ko consecutivo per gli Wizards 117-130, che a differenza di quanto fatto a Toronto in questa partita non vanno neanche vicini a poter sprecare un vantaggio, visto che finiscono sotto con un parziale di 25-8 nel primo quarto e non si rialzano più.

Kyle Kuzma è il migliore dei suoi con 22 punti, Jordan Poole ne mette 16 e Deni Avdija 15, mentre dalla panchina Danilo Gallinari realizza 10 punti con 3/6 al tiro e 6 rimbalzi, uno degli otto giocatori in doppia cifra per i padroni di casa.

Il Big Match tra le due migliori squadre a Est va ai Celtics 107-117, che nonostante le assenze di Jaylen Brown (influenza) e Kristaps Porzingis (ginocchio) passano sul campo dei Sixers, al secondo ko in fila in due giorni dopo 8 vittorie in fila.

Jayson Tatum segna 29 punti ma soprattutto Derrick White firma 14 dei suoi 27 nel quarto finale, a cui si aggiungono i 18 di Holiday e l’ex di serata Horford con 14 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate con 4/8 dall’arco, in una serata in cui i Celtics si prendono 50 triple e ne segnano 18.

Avanti anche di 19 nel terzo quarto, i Magic si fanno rimontare tutto il vantaggio dai padroni di casa, che pareggiano nei secondi finali con una tripla del chiacchierato Zach LaVine. A salvare gli ospiti è un Paolo Banchero autore di 9 dei suoi 17 punti nel quarto finale, tra cui il canestro della vittoria 94-96 a 1.8 secondi dalla fine.

