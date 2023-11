Fondazione FareFuturo, LO SPOPOLAMENTO IN BASILICATA

La Basilicata è una media regione in termini di territorio in Italia per estensione -10 Mila km quadrati- ma è una piccolissima regione per numeri di residenti -530 Mila, che ha avuto un calo demografico costante e inarrestabile con 131 comuni, più dei due terzi dei quali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con decadimento delle qualità dei servizi offerti soprattutto quelli sanitari.

Nella sola città di Senise, con dati aggiornati, la popolazione residente nel 31-12-2015 era di 7045 abitanti, mentre al 31-12-2022 era di 6651 abitanti. In sette anni la popolazione è diminuita di 446 persone che sono andati via senza ritorno, senza contare il calo dei residenti nell’anno in corso.

Con questi dati una Regione come la nostra non può reggere il crollo di dare al Lucani un futuro di sviluppo e di crescita economica. Tutto questo per un unico e importante motivo, la mancanza di lavoro che ha raggiunto percentuali altissimi che ha innalzato la soglia della povertà e che ha prodotto una disoccupazione cronica e inaccettabile.

Quest’ultimo Governo nonostante la congiuntura economica in frenata e il clima di incertezza dovuta al contesto geopolitico, l’occupazione sembra segnare numeri positivi in Italia, ma non sufficiente per uscire da questo stato di profonda depressione, perché la politica non può più continuare ad essere un vivaio di interesse personale.

A questo punto, bisogna capire oggi chi sono i partiti, cosa vogliono, dove vanno, che progetto di società hanno, che soluzioni propongono per controllare la crisi e quali idee partoriscono. Spesso nei partiti, sotto le loro sigle, c’è il nulla e delle loro ideologie tramandate è rimasto poco e non sono più in grado di rispondere alle esigenze delle comunità.

Prof Giovanni Lonetti Fondazione FareFuturo Senisese