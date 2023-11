La collettiva di fotografia “Meravigliosa Basilicata” presenta i propri scatti a Matera

Dal 17 novembre al 30 dicembre 2023, una rosa di fotografi lucani avrà l’onore di presentare i propri scatti in occasione della collettiva “Meravigliosa Basilicata”, una mostra fotografica che impreziosirà l’ingresso del Cineteatro “Gerardo Guerrieri” in via Vittorio Veneto 23, a Matera, e racconterà le tradizioni, i luoghi e le bellezze dell’incantevole terra di Basilicata.

Gli scatti dei diciotto artisti e amanti della fotografia provengono dalla selezione del concorso fotografico “Uno scatto per la Basilicata” edizione 2023 e si inseriranno in una più ampia rassegna culturale ricca di eventi musicali e connessa alla kermesse teatrale “Voci dalla Basilicata”, messa in piedi da attori e performer lucani.

La collettiva fotografica è organizzata e annovera tra i suoi autori: Alessandro Viggiani, Angela Mongelli, Antonio Mormando, Damiano Pipino, Emanuele Montemurro, Enza Berardi, Francesco Zuccaro, Gabriele Lopatriello, Giovanni Antonio Lombardi, Giovanni Rucireta, Giuseppe Lo Franco, Marco Cavallo, Maria Grazia Maurella, Michele Luongo, Raffaele Clemente, Rocco Scattino, Sergio Canniello e Stella Zambrella.

Si tratta di una prima tappa di quella che nasce con l’intento di diventare una manifestazione itinerante che girerà per altre e diverse location, lucane e non.

L’auspicio è che l’evento materano sia solo l’inizio di un lungo tour e che al variegato gruppo di amanti della reflex possano aggiungersi via via nuovi nomi, per continuare a valorizzare una terra dal fascino inconsueto, che sa stupire e si rivela sempre capace di lasciare senza fiato chiunque abbia la fortuna di viverci, chi vi faccia ritorno o chi vi approdi anche solo per caso.