Al via da oggi la campagna vaccinale contro l’influenza

L’ obiettivo in particolarmodo è coinvolgere i fragili e raggiungere un tasso di copertura pari o superiore ad almeno il 75% nei soggetti di età oltre i sessantacinque anni.

Oltre agli ultrasessantacinquenni, la vaccinazione è particolarmente raccomandata e offerta in modo gratuito alle donne in gravidanza, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario e ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario, forze di polizia, allevatori e donatori di sangue.

Immunizzazione consigliata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.

Dalla Asp fanno sapere che in parallelo continuerà anche presso i Medici di Medicina Generale la somministrazione del vaccino anti-coronavirus.