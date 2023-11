Il sogno di Elisa Claps di diventare medico è realtà

«Il sogno di Elisa Claps di diventare medico e trasferirsi in Africa per aiutare chi ne ha bisogno si avvererà»: ad annunciarlo in un video pubblicato tramite social è il fratello Gildo.

Vi avevo promesso una bellissima notizia.

Eccola.

Il sogno di Elisa di diventare medico e trasferirsi in Africa per aiutare chi ne ha bisogno… Si avvererà!

Il compenso che la famiglia Claps ha ricevuto per la fiction sulla Rai sarà interamente devoluto alla realizzazione di un ambulatorio dedicato a Elisa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo.

È stato Gildo a scegliere l’associazione a cui affidare il progetto: @ongvis

A darne notizia sui suoi canali social anche Pablo Trincia che ha realizzato di recente un podcast dedicato proprio alla storia della potentina Elisa Claps.