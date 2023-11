La partecipazione della Basilicata alla Giornata Mondiale dei Bambini in Vaticano il 6 novembre

Tutto pronto anche in Basilicata. C’è già un grande entusiasmo nei bambini che dalla Lucania partiranno per incontrare Papa Francesco il 6 novembre in Vaticano, e partecipare all’evento che è stato definito per l’interesse che suscita ovunque la “prima Giornata Mondiale dei Bambini”.

“Sono felice che tra gli oltre settemila bambini, che arriveranno da 84 Paesi del mondo, ci siano anche i piccoli della nostra Lucania”, racconta Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, che organizza l’evento insieme alla Comunità di Sant’Egidio.

Aggiunge Chiorazzo: “È la prima volta che il Papa incontra tanti bambini e bambine che arrivano da ogni continente, uno straordinario gesto profetico che richiama noi adulti su una parola fondamentale, attuale ed urgente oggi: la parola fraternità.

Come ci insegna Papa Francesco dai bambini possiamo imparare che abbiamo bisogno degli altri, di amore e di perdono”.

Conclude Chiorazzo “Sono orgoglioso del fatto che nell’organizzazione di questo evento ci siano tanti lucani, con i quali ci stiamo preparando ad accogliere a Roma anche i bambini e le bambine che partiranno in pullman dalle scuole della Basilicata, come quelli dell’Istituto Fabrizio De Andrè di Scanzano Jonico, o i bambini dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tito, o i minori assistiti dalla Cooperativa Auxilium nelle scuole di Matera”.

Papa Francesco ha scelto come tema dell’incontro (che è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e realizzato in sinergia con Trenitalia e Busitalia, con gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio) “Impariamo dai bambini e dalle bambine”.

Il Papa risponderà alle domande dei piccoli e dialogherà con loro, ma nel corso dell’evento ci sarà anche l’esibizione di Mr.Rain e dell’artista spagnolo Beret, che canteranno insieme una versione inedita di “Supereroi” in italiano e spagnolo.

L’esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano. Spiega Chiorazzo: “Da lucano voglio ringraziare il Piccolo Coro dell’Antonianum, che quest’anno ha festeggiato i 60 anni di vita, da quando nel 1963 fu fondato da Mariele Ventre, nata da genitori lucani e per la quale è in corso la causa di beatificazione”.

L’evento, che si svolge nell’Aula Paolo VI, sarà trasmesso in diretta dal TG1 con uno speciale, a partire dalle 15 e 20, oltre che da TV2000 e dal Centro Televisivo Vaticano (CTV) dalle 14,15.

“In questi mesi così drammatici per il mondo quest’incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – Nell’ora più buia il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce ‘impariamo dai bambini e dalle bambine’. Di fronte all’inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace”.