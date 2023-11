Il Volo, un Ep per festeggiare il Natale

Dopo il successo del tour in Europa, Sud America e passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, Il Volo augura buon Natale con il nuovo progetto 4 XMAS.

Un ep di quattro brani – già disponibile sulle piattaforme digitali (Epic Records/Sony Music Italy) – con cui il trio regala ai fan di tutto il mondo una versione speciale di Happy Xmas (Was Is Over), Amazing Grace, O Tannenbaum, Feliz Navidad.

Quattro brani intramontabili che ci accompagnano nell’attesa delle prossime festività natalizie con uno spirito magico e sognante.

4 XMAS è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno importante per il trio che nel 2024 festeggerà 15 anni di carriera, in cui hanno conquistato il pubblico e i palchi più prestigiosi di tutto il mondo.

Il Volo sarà in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.

ANSA