Anisap-Federbiologi-Federlab : accelerare iter ddl specialistica ambulatoriale

“Prendiamo atto che quello di martedì 7 novembre sarà il secondo Consiglio Regionale consecutivo senza l’esame dei ddl approvati dalla Giunta per dare soluzione ai problemi prioritari della specialistica ambulatoriale accreditata”. Così le associazioni di categoria, Anisap-Federbiologi-Federlab ricordando che è già passato un mese dalla risoluzione approvata dal Consiglio Regionale (4 ottobre) a cui la Giunta ha dato corso con i due ddl”. Nel confermare il giudizio di apprezzamento all’impegno del Governo Regionale già espresso in precedenza, Anisap-Federbiologi-Federlab sottolineano che “la tempistica degli interventi non è una variabile indipendente dal superamento di una vertenza tuttora in piedi. Di qui l’invito ad un’accelerazione dell’iter di provvedimenti che ci risultano non ancora all’ esame del prossimo consiglio.

Le strutture della specialistica ambulatoriale in questo scorcio dell’anno, sia pure non resti molto tempo, confermano la disponibilità ad erogare una ulteriore tranche di prestazioni a favore dei cittadini della Basilicata. Servizi ancora più necessari dopo la decisione della Regione Puglia di sospendere le prestazioni per gli utenti della nostra regione”.