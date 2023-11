Premio Ester Scardaccione, Perretti: domani la Conferenza stampa

Domani 3 novembre, alle ore 9.30, presso la sala B del Consiglio regionale, la Commissione Regionale Pari Opportunità terrà una conferenza stampa di presentazione dell’VIII° Edizione del Premio internazionale “Ester Scardaccione”. Interverranno la presidente Margherita Perretti e l’avvocata Cristiana Coviello, figlia di Ester Scardaccione e componente della Crpo.

“Il Premio “Ester Scardaccione”, istituito dal Consiglio regionale della Basilicata nel 2006 – sottolinea Perretti – è intitolato alla memoria dell’avvocata Ester Scardaccione, prima Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità dal 1995 al 1997, una donna che si è impegnata in tutto il corso della sua vita nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto della violenza di genere”.

“Il Premio – continua la Presidente della Crpo – mira a valorizzare e riconoscere l’attività e il ruolo delle donne lucane che con la loro attività ed il loro impegno hanno lasciato una traccia significativa in ambito sociale, culturale ed artistico”.

“Le donne come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni – ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala – rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo della società.

Questo premio, oltre a riconoscere l’impegno ed il ruolo delle donne in tutti gli ambiti sociali, culturali, professionali e artistici, è uno spazio prezioso per parlare di diritti, pari opportunità ed emancipazione.

Il nostro paese è in ritardo nel processo di valorizzazione delle competenze delle donne. Compito delle istituzioni – ha concluso Cicala – è favorire percorsi che portino ad una reale cultura dell’uguaglianza”.

Una parte del bando è riservata anche alle scuole secondarie di secondo grado, che possono presentare elaborati a carattere letterario, pittorico, musicale, multimediale.