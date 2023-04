Anche un emoji ad hoc per l’incoronazione di re Carlo Da Buckingham Palace giungono altri dettagli sulla cerimonia del 6 maggio

Un emoji a forma di corona per i social, e una carrozza con tutti i comfort, inclusa l’aria condizionata: i preparativi per l’incoronazione di Carlo III il prossimo 6 maggio a Londra proseguono a ritmo serrato, e poco a poco Buckingham Palace rivela dettagli sulla giornata che completerà ufficialmente la successione di Elisabetta II alla guida del Regno Unito.

Carlo, 74 anni, è diventato re quando sua madre è morta lo scorso settembre dopo 70 anni di regno, ma sarà formalmente incoronato durante una funzione all’Abbazia di Westminster a Londra assai più sobria e breve di quella che insediò la sovrana al trono nel 1953 (ma regnava già dal 1952).

Gli eventi per l’incoronazione dureranno comunque tre giorni e vedranno anche un concerto il 7 sera a Windsor con un cast al momento non particolarmente stellare: hanno infatti detto di no all’invito Adele, Ed Sheeran, le Spice Girls e Elton John, che fu grande amico di Lady Diana, mentre hanno accettato di esibirsi – secondo i media – i Take That senza Robbie Williams e Lionel Richie, artista americano molto amato dal sovrano.

Ci saranno poi ‘pranzi reali’ comunitari in tutto il Paese e iniziative di volontariato, oltre alle tradizionali processioni reali associate all’incoronazione.

Svelando una serie di dettagli cerimoniali, il Palazzo ha spiegato che l’emoji creato per celebrare l’occasione si basa sul disegno della corona di Sant’Edoardo, che risale al XVII secolo. Il simbolo apparirà su Twitter quando verrà utilizzato uno qualsiasi dei vari hashtag legati all’evento, tra cui #Coronation, #CoronationBigLunch e #TheBigHelpOut.

Secondo le ultime informazioni, la cerimonia di incoronazione – che vedrà anche la moglie di Carlo, Camilla, diventare regina consorte – sarà caratterizzata da alcune rotture con la tradizione: la coppia reale farà ad esempio un percorso più breve rispetto al 1953 e userà la storica ma scomoda Gold State Coach – la carrozza che ha 260 anni e sospensioni poco funzionanti – solo per il ritorno a Buckingham Palace.

Carlo e Camilla faranno invece il percorso di andata di circa 2 km – noto come la Processione del re – dal palazzo all’Abbazia nella Diamond Jubilee State Coach, realizzata per il Giubileo di Platino di Elisabetta, assai più confortevolmente: ha eccellenti sospensioni e persino l’aria condizionata. La cerimonia inizierà alle 11 locali (le 12 in Italia).

Oltre 850 rappresentanti delle comunità e degli enti di beneficenza provenienti da tutto il Regno Unito sono stati invitati alla funzione, a cui parteciperanno anche reali, leader e capi di stato stranieri.

Ma mentre ci si prepara per lo storico evento, un’ombra si è stesa sulle credenziali ambientaliste del sovrano: il Guardian ha riferito nei giorni scorsi che una ditta che produce energia verde e fertilizzanti a impatto zero di proprietà del Ducato di Cornovaglia (Duchy of Cornwall), che fa capo al Principe di Galles, è stata indagata nel recente passato da parte dell’agenzia britannica per la sicurezza e la salute per una serie di perdite di sostanze tossiche e gas serra risalente al 2020, quando la proprietà della JV Energen nella contea sud-occidentale del Dorset, era dell’allora principe e erede al trono, l’attuale re Carlo III.

ANSA