Cersosimo: Domenica di lutto per il40enne morto martedì scorso in un cantiere a Noepoli. Ieri i funerali celebrati dal vescovo Orofino

Una domenica di lutto quella appena trascorsa a Cersosimo per l’ultimo saluto a Luca Camodeca, il 40enne morto martedì scorso sul lavoro in un cantiere a Noepoli, schiacciato da un bob cat nel cantiere per la costruzione del nuovo centro intercomunale per la raccolta di rifiuti.

A celebrare il funerale il vescovo di Tursi-Lagonegro, monsignor Orofino, il parroco Don Asfaha Tekle e Don Giacinto Giacobino. Presenti anche i sindaci di Cersosimo e San Paolo Albanese. La comunità si è stretta alla famiglia nell’ultimo viaggio di Luca, ennesima vittima sul lavoro. Palloncini bianchi lanciati in cielo, bandiere a mezz’asta e serrande dei negozi abbassate.