Xiaoxiao Yang ha vinto Stella Artois Draught Masters Italia 2023

Xiaoxiao Yang di Infernotto Yum Pub (Cuneo) è la vincitrice dell’edizione 2023 di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – premium brand di AB InBev in Italia – con lo scopo di eleggere il migliore spillatore di birra in Italia.

Xiaoxiao Yang ha conquistato la vittoria trionfando nel corso della finale tenutasi giovedì 26 ottobre all’Hotel Magna Pars di Milano; oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, ha ottenuto una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.

Xiaoxiao si è contraddistinta per la sua abile tecnica e maestria nell’arte della spillatura, superando magistralmente le due prove della finale.

Durante la prima sfida, ha dovuto spillare due calici da 40cl in sequenza in due minuti di tempo mentre, nel corso della seconda prova, ha avuto due minuti di tempo per spillare tre calici di Stella Artois da 20cl e non solo: ha preso parte a un test di servizio al tavolo dei giudici, rispondendo poi a due domande degli Ambassador.

«Sono felicissima di aver vinto! Ho incontrato dei colleghi di alto livello, è stata una competizione molto tosta – ha dichiarato la vincitrice, Xiaoxiao Yang – ora, mi piacerebbe tornare al Draught Masters in altre vesti, e avere il modo così di vedere così anche altre sfaccettature della competizione, oltre a quella di concorrente».

Sul podio, anche Marco Rinero (Jocasta Discopub, Peveragno – CN) e Francesco Stazione (Donegal Irish Pub, Frattamaggiore – NA), classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

A condurre la finale, Simone Rugiati, mentre a decretare il vincitore una platea d’eccellenza di esperti di birra: Matteo Tremolada (Direttore Vendite On Trade di AB InBev Italia), Flavio Dacomo (vincitore della precedente edizione di Draught Masters Italia), Tom Robberechts (Zythologist, Beer Trainer, Direttore Visite e Draught Session del Birrificio di Stella Artois), Allaine Schaiko (vincitore del World Draught Masters 2012 e Global People Director di AB InBev) e Michaela Miedl (Brewery Operations Director BU Central).

Tutti i dettagli su Stella Artois Draught Masters Italia sono disponibili sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram) del contest.

