Tortorelli (Uil): dopo commesse Stellantis convocare Tavolo automotive

La notizia dell’acquisizione delle commesse – per ora per le tre aziende (Lear ,Yanfeng e Marelli ) – per la futura Jeep Compass elettrica e ibrida e le altre vetture che saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Melfi non deve farci trovare impreparati.

E’ necessaria la convocazione del Tavolo permanente automotive per affrontare tutte le questioni che riguardano l’indotto e i livelli occupazionali.

Abbiamo uno strumento – il provvedimento del Governo per il riconoscimento dell’area di crisi complessa del comparto industriale San Nicola di Melfi, che contiene lo stanziamento di 20 milioni di euro per il finanziamento di progetti di riqualificazione e riconversione produttiva delle aziende della filiera – che non ha fatto alcun passo in avanti.

Diventa pertanto questa l’occasione per un confronto a tutto campo per definire un programma di interventi. Il Presidente Bardi deve perciò riprendere l’iniziativa e rimettere attorno al tavolo tutti i soggetti interessati – Stellantis, Confindustria, aziende dell’indotto, sindacati, Consorzio Industriale – per superare i ritardi accumulati.

Non possiamo certo accontentarci delle prime commesse. Abbiamo un lavoro da fare perchè anche tutte le altre aziende dell’indotto e della Logistica possano acquisire le future commesse.

Vincenzo Tortorelli,segretario Uil Basilicata