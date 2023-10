Giuseppe Paternò confermato alla Presidenza dell’ITS Academy di Basilicata

Terzo mandato per il Presidente Giuseppe Paternò, da ieri confermato alla guida dell’unico ITS Academy di Basilicata.

Con lui un Consiglio di Amministrazione che si compone degli esponenti più rappresentativi del tessuto produttivo regionale, dal punto di vista imprenditoriale, datoriale e della ricerca. Una scelta volta a consolidare il ruolo dell’ITS Academy di Basilicata come “la casa” delle imprese; una composizione che rafforza la mission dell’ITS: il placement dei giovani lucani. Essendo i giovani i protagonisti delle azioni dell’ITS, viene confermato in CdA il Preside Michele C. Nigro, DS dell’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza, scuola capofila della Fondazione. Come viene riconfermato

Giuseppe Telesca, legale rappresentante di In HR Agenzia per il Lavoro.

Affiancano il Presidente Paternò i Presidenti delle principali organizzazioni datoriali della Basilicata: Massimo De Salvo di Confapi Matera; Leo Montemurro in rappresentanza di CNA Matera; Francesco Somma di Confindustria Basilicata.

L’imprenditore scelto in rappresentanza del tessuto produttivo è Vito Gaudiano, ideatore di Spark me, incubatore d’impresa, e vicepresidente del Cluster Lucano Aerospazio.

L’occupazione dei ragazzi seguirà dunque il fabbisogno espresso dalle imprese e dalle rappresentanze datoriali e terra’ conto dei nuovi orientamenti delle strategie di sviluppo regionali anche a livello di innovazione tecnologica e ricerca. Di qui la scelta di nominare, nel CdA della Fondazione, Luigi Emanuele Marsico, Presidente del Cluster Energia Basilicata, e Annalisa Percoco della FEEM Servizi srl, anch’essa socia dell’ITS Academy di Basilicata. Mentre sara’ Ida Leone, vicepresidente Assoil srl, a coordinare il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, affiancata dal DS Michele C. Nigro, dal Pro-rettore dell’UNISOB Gianluca Genovese, dal manager della Maersk Safety Services Italia Rocco Carone, dall’amministratore di Plasticform Vincenzo Di Miscio, dalla Dirigente di Openet Technolgies Spa Filomena Cuccarese, da Angelo Mastronardi a cui si deve la costituzione dell’ITS e l’adesione alla Fondazione dei principali comuni di Tempa Rossa.

Insomma un CdA e un CTS che, per composizione e legittimazione, potranno effettivamente dare una svolta alle politiche di inclusione lavorativa dei giovani lucani; quei giovani che, come dichiara il Presidente Paternò, “sono e saranno sempre al centro delle scelte e dell’impegno dell’ITS Academy di Basilicata. Dal 2018 stiamo lavorando per creare concrete e reali opportunità di impiego dei nostri supertecnici. Abbiamo appena pubblicato il bando di ammissione al IV ciclo del percorso biennale per Tecnico Superiore per la gestione e verifica di impianti energetici e siamo appena rientrati dal Maker Faire Roma 2023 dove i ragazzi del III ciclo del percorso ITS sono stati selezionati come espositori. Siamo stati presenti per il secondo anno consecutivo al Maker Faire: nel 2022 col prototipo Sunner, oggi col prototipo Green4Mud. Una conferma del valore dei nostri allievi-inventori e del corpo di docenti, tutor e coach che li segue. Sono certo che, con una squadra come questa, schierata sia a livello strategico che a livello operativo, innalzeremo i livelli occupazionali dei nostri giovani. Siamo una squadra decisa a lavorare per creare concrete opportunità per il futuro dei giovani lucani, perché restino in Basilicata”.