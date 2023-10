Passeggiata tra i Borghi del Pollino alla scoperta di Carbone (città del tartufo)

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo economico del Parco del Pollino, in collaborazione con il Comune di Carbone ed in occasione della XVI Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo; la Pro Loco Calvera APS organizza una escursione nel borgo di Carbone.

La variegata passeggiata, in compagnia dei ragazzi del servizio civile di Carbone, illustrerà la vita di questo piccolo borgo che ha in se una storia antichissima: nel percorrere le strette vie del paese si noteranno ancora le testimonianze del suo operoso passato ed il trascorso che si lega ai monaci basiliani, infatti Carbone fu per molto tempo il centro della vita religiosa dell’area, grazie al suo monastero.