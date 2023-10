Scomparso un ottantenne a Moliterno, l’uomo è uscito di casa ieri mattina

Ancora senza esito le ricerche in una località rurale del comune di Moliterno tra Sorgituro e Papa Nicola, un anziano si era recato nel bosco probabilmente per la raccolta di castagne.

L’uomo di 80 anni di Moliterno era uscito nella mattinata di ieri per andare in una sua casa di campagna. In Serata non ha fatto rientro a casa facendo scattare l’allarme.

La sua auto è stata ritrovata dal figlio al ciglio di una strada rurale nelle vicinaze di un bosco.

Alle ore 20 di ieri sera sono scattate subito le ricerche con i vigili del fuoco di Potenza impegnati nella ricerca con droni dotati di termocamera.

Sul posto durente le ricerche notturne , anche il Sindaco di Moliterno a stretto contatto con la Prefettura di Potenza ai fini dell’avvio del protocollo per la ricerca di persone scomparse. Le ricerche continueranno anche con l’utilizzo di cani molecolari.