Damiano Laterza (FI Matera) “Lo sport è fondamentale. Forza Italia è al lavoro per rispondere alle esigenze degli operatori locali.”

Continuano gli incontri tematici di ascolto della segreteria cittadina di Forza Italia Matera. Si è tenuto infatti questa mattina un dibattito con gli operatori del mondo sportivo materano presso l’hotel Dimora del Monaco di Matera.

«Stiamo riportando la politica al dialogo con il territorio mettendo al centro i cittadini da cui necessariamente devono partire le istanze e le necessità reali di una comunità», ha esordito Damiano Laterza, segretario cittadino di FI Matera.

L’esponente forzista si è poi soffermato sull’evento odierno: «Le attività sportive sono trasversali e riguardano la vita di ognuno di noi perchè hanno una valenza sociale, sanitaria preventiva e motoria.

Le associazioni sportive, infatti, sono la prima linea contro il disagio sociale perchè i ragazzi che crescono con la cultura del rispetto del proprio corpo e della propria stessa vita, imparano a socializzare e ad integrarsi con il resto del mondo».

Dal dibattito è emerso un accorato appello alla trasparenza e allo snellimento delle procedure burocratiche con la richiesta di aiuti mirati alla riduzione dei costi energetici, oltre che le preoccupazioni verso determinati impianti pubblici.

«Dai banchi della minoranza esercito il mio ruolo di vigilanza perchè è un mio dovere. E continuerò a farlo con particolare attenzione verso questo mondo che incide in modo determinante nella vita di tutti noi. In città ci sono tanti aspetti irrisolti in ambito sportivo.

Questo è uno dei temi per cui, in particolar modo, non ho preconcetti nei confronti della maggioranza e sono pronto ad un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche presenti in Consiglio a patto che ci sia un dialogo leale e trasparente nell’interesse esclusivo della comunità», ha aggiunto Nicola Casino, capogruppo di FI in Consiglio Comunale.

Presente anche l’assessore allo Sviluppo Economico con delega anche allo Sport della Regione Basilicata Michele Casino: «La Regione ha il compito della programmazione degli investimenti a sostegno dei Comuni ma anche delle Associazioni Sportive, dilettantistiche e professionistiche.

Lo sport ha un ruolo fondamentale anche nella prevenzione sanitaria e dobbiamo essere bravi a diffondere la cultura e i valori sui quali esso si fonda.

Abbiamo messo in campo risorse in passato e continueremo anche nel brevissimo periodo, in quanto il dipartimento regionale è già al lavoro per nuovi bandi ancora più inclusivi e che, grazie ad appuntamenti come quello odierno, saranno anche più incisivi».

L’assessore ha posto l’accento sul tema dell’efficientamento energetico: «È una priorità assoluta perché oggi il costo dell’energia è il vero punto cruciale della gestione del mondo produttivo, ma chiaramente anche sportivo che è animato da figure spinte principalmente dalla passione e non dai fini di lucro.

Mi farò portavoce – ha concluso Casino – del vostro appello alla chiarezza ed alla trasparenza nella speranza di poter finalmente avviare un processo di sviluppo del settore lungimirante, chiaro ed inclusivo».

La chiusura della mattinata è stata affidata al segretario Laterza: «Abbiamo appreso che, dopo il nostro incontro sul Turismo tenutosi a settembre, ieri finalmente il sindaco Bennardi e l’assessora D’Oppido hanno riaperto il tavolo con le associazioni e gli operatori del settore.

Di questo non possiamo che essere felici perchè è la prova che siamo sulla giusta strada. Ci auguriamo che tutti i nostri incontri (come quello di oggi) possano essere da stimolo a una nuova stagione del confronto nella nostra città, dove è purtroppo evidente il tempo perso dall’amministrazione e, quindi, urge intervenire prima che sia troppo tardi».

Matera, 20 Ottobre 2023

Forza Italia Matera