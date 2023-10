Basilicata Casa Comune candida Angelo Chiorazzo a presidente Regione Basilicata

E’ Angelo Chiorazzo il nome che Basilicata Casa Comune mette a disposizione dei lucani per guidare un progetto vincente per la Regione Basilicata.

Intorno a questo nome l’Associazione proverà a costruire convergenze per creare un’alternativa all’esperienza fallimentare del centrodestra.

Lo hanno unanimemente deciso ieri i fondatori e la direzione di questa realtà costituitasi all’ indomani della conclusione dei tavoli d’ascolto del laicato cattolico che hanno potuto approfonditamente verificare “in presa diretta” le emergenze, le necessità, le attese, il profondo disagio, la sfiducia nel futuro che segnano di sé il popolo lucano.

In questo confronto le radici della nascita di Basilicata Casa Comune. Da questo confronto la decisione di non sfuggire alla sfida della politica – quella buona – per cercare di ragionare con le persone che sono la gente di Basilicata sul domani possibile di questa nostra Terra che, ricca di risorse, di intelligenze, di passione, rischia di diventare un ” luogo del silenzio” dove il lavoro è ormai un privilegio, una concessione del potente di turno che così si organizza il consenso strumentalizzando il bisogno, dove la precarietà è la norma , dove i giovani fuggono e gli anziani vivono la solitudine e la residualità, dove le tutele, quella della salute in primo luogo, sono parole di una lingua sconosciuta.

Le donne e gli uomini che aderiscono a Basilicata Casa Comune intendono lavorare alla costruzione di un tempo nuovo della politica fondato sulla ricerca del bene comune, su una progettualità libera dalla zavorra degli interessi particolari, trasparente, condivisa con le Comunità alle quali va ridata voce e centralità.

Anche per questo l’Associazione è al lavoro su linee programmatiche da offrire a quanti vorranno contribuire al progetto.

Le alleanze da costruire necessariamente sono tutte nell’orizzonte di movimenti politici, partiti tradizionali e altre forze sociali popolari, progressisti e civici che vivono la nostra Terra con la consapevolezza della stringente richiesta di rinnovamento, di sostanziale cambiamento che, alta, si leva dalla nostra gente e che è l’anima stessa di quanti hanno dato vita a Basilicata Casa Comune.

Il discrimine è questo.