GIUGLIANO – POTENZA: DISPOSTA L’ASSENZA DI SPETTATORI

l Prefetto della provincia di Napoli, in data odierna, considerato che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina numero 35/2023 del 12 ottobre 2023, ha rilevato gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi del Giugliano, consultato anche il Questore, ha disposto che la gara Giugliano – Potenza, valvole per la 9^ giornata di Serie C Now, si disputi in assenza di spettatori.