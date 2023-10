Armonie della Sera, festival da camera fa tappa a Roma

Fa tappa a Roma Armonie della Sera, il Festival di musica da camera in programma da maggio a dicembre che dallo scorso maggio con 22 concerti ha già toccato luoghi italiani di bellezza e arte.

Il 20 ottobre alle 17 sarà la volta della spettacolare Sagrestia secentesca del Borromini in Sant’Agnese in Agone, preziosa anche per un’acustica perfetta.

Il programma per due pianoforti, clarinetto e soprano presenta Sollini’s Porttraits, nuove composizioni di Marco Sollini, direttore artistico e presidente del Festival.

Nato nel 2005 dalle suggestioni che il borgo di Ponzano di Fermo ha ispirato al pianista e compositore marchigiano, il festival itinerante esplora le meraviglie del territorio italiano e delle sue bellezze.

Così nel 2019, dopo aver rivitalizzato in musica cento eccellenze d’arte e natura nelle Marche, Armonie porta la musica più familiare, intima, naturale ed ecologica da nord a sud del Paese.

A Roma Sollini interpreterà le sue piccole composizioni da camera con Salvatore Barbatano al pianoforte, il clarinetto di Cristiano Tomassini e il soprano Valentina Varriale.

Dopo le prossime nove date in varie regoni, il concerto finale del Festival è in programma il 20 dicembre a Torino nel secentesco Oratorio San Filippo Neri.

ANSA