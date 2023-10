Una comunità fra Cielo e Terra: al via il cammino tra Storia, Memoria e Confronto

Le pietre d’inciampo che, spesso, accompagnano un nostro cammino e alimentano la Memoria possono essere anche mattonelle di parole che danno vita ad un confronto, una riflessione. Perché le parole stesse sono pietre in grado di costruire ponti, oltre che muri. E di tracciare sentieri.

Ed è un cammino, che dura un intero anno, quello promosso dalla Parrocchia dei SS Anna e Gioacchino assieme al Ce.St.Ri.M. in collaborazione con tante associazioni, dal titolo ”Una comunità fra Cielo e Terra”: 18 appuntamenti, alcuni dei quali promossi in occasione di anniversari da ricordare, per promuovere una riflessione su temi di stretta attualità e di approfondire le vite e gli insegnamenti di “testimoni scomodi”; rileggere questi nostri tempi così belli e difficili cercando di riannodare in essi fili di speranza, per creare cultura che coniughi cittadinanza con responsabilità, impegno con accoglienza e ci faccia rivedere orizzonti altri.

Sono quattro le macro aree all’interno delle quali si svilupperanno le tematiche di ciascun incontro: “Ci sono donne” ,”La parola, le parole. Ed ecco le donne”, “Testimoni”, “Per non dimenticare” .

Il primo appuntamento in agenda si svolgerà il 20 ottobre 2023 alle ore 19.00 con il primo appuntamento di “La parola, le parole. Ed ecco le donne” dal titolo “Non serve più”.

Tutti gli incontri avranno luogo nella Parrocchia dei SS. Anna e Gioacchino, in Viale Dante a Potenza.