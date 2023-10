Israele: ‘Il piano potrebbe non essere l’invasione di Gaza’

Continua il lancio di razzi da Gaza verso Israele. In queste ultime ora – ha fatto sapere il portavoce militare – sono stati presi di mira il centro del Paese (compresa Rishon Letizion) e la cittadina costiera di Ashkelon che non dista molto dalla Striscia.

L’esercito israeliano sta di nuovo reagendo con l’artiglieria nel sud del Libano dopo che colpi leggeri sono stati sparati in direzione di postazioni lungo la barriera di sicurezza tra i due Paesi. Lo ha detto l’esercito israeliano aggiungendo che poco fa un missile anticarro è stato lanciato verso una postazione militare nei pressi della comunità agricola di Margaliot ad un passo dal confine del Libano.

L’esercito israeliano si sta preparando per le prossime tappe nella guerra contro Hamas ma i piani potrebbero essere diversi dall’attesa invasione via terra della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hecht. “Ci stiamo preparando – ha spiegato in un briefing con i giornalisti – ma non abbiamo detto quali piani saranno. Tutti parlano dell’offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso”.

Convogli di camion con gli aiuti per Gaza fermi a valico Rafah