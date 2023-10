Il Sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo Integra Due Nuovi Assessori nella Giunta Esecutiva

Il comune di Senise, situato nella splendida regione della Basilicata, sta vivendo un momento di significativo cambiamento amministrativo, poiché il Sindaco Giuseppe Castronuovo ha annunciato l’integrazione di due nuovi membri nella giunta esecutiva. Questi due nuovi assessori porteranno avanti importanti deleghe, contribuendo al progresso e allo sviluppo della città.

Stefania Cristiano, l’Assessore con Delega al Bilancio

Uno dei nuovi membri della giunta è Stefania Cristiano, che assumerà il ruolo di Assessore con delega al bilancio. Questa nomina è di estrema importanza, poiché il bilancio comunale è una parte cruciale della gestione delle risorse e delle finanze della città. L’Assessore Cristiano sarà responsabile di assicurare che le risorse finanziarie vengano allocate in modo efficiente ed efficace, contribuendo a garantire una gestione economica sostenibile per Senise.

Rosario Marino, l’Assessore con Delega alle Attività Produttive

L’altro nuovo membro della giunta è Rosario Marino, il quale assumerà la delega alle attività produttive, che include commercio, industria e artigianato. Questa nomina rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’economia locale di Senise. L’Assessore Marino avrà il compito di sviluppare politiche e iniziative volte a stimolare la crescita economica, supportando le imprese locali e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro.

Riunione della Giunta Esecutiva

La giunta esecutiva di Senise si riunirà già oggi pomeriggio, martedì 17 ottobre, per discutere le prossime azioni da intraprendere e per stabilire una visione comune per il futuro della città. Questa riunione rappresenta un momento fondamentale in cui i nuovi assessori avranno l’opportunità di presentare le proprie idee e progetti, in linea con le deleghe loro assegnate.

Comunicazione alla Prefettura

La nomina dei due nuovi assessori è stata comunicata alla Prefettura, come richiesto dalla normativa. Questo passo è essenziale per garantire la trasparenza e la legalità delle operazioni amministrative e per assicurare che tutto sia condotto nel rispetto delle leggi.

Prossimo Consiglio Comunale

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, il consiglio comunale di Senise si riunirà per discutere e deliberare su questioni di rilevanza per la città. La presenza dei nuovi assessori e delle loro deleghe porterà nuove prospettive e iniziative all’interno del consiglio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Senise.

In conclusione, il Sindaco Giuseppe Castronuovo sta dimostrando un impegno significativo verso lo sviluppo e il progresso della città di Senise con l’integrazione di due nuovi assessori.

La nomina di Stefania Cristiano come Assessore al Bilancio e di Rosario Marino come Assessore alle Attività Produttive promette di portare nuove idee e progetti che possono contribuire in modo tangibile al benessere della comunità locale.

La riunione della giunta esecutiva e il prossimo consiglio comunale saranno momenti importanti per valutare il futuro di Senise e per delineare una direzione chiara per il suo sviluppo.

