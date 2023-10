Fondazione FareFuturo di Senise, “Non una ma due coalizioni di centro sinistra accumulate dalla voglia sulla carta di scansare il centrodestra dalla guida della Regione Basilicata”

“Non una ma due coalizioni di centro sinistra accumulate dalla voglia sulla carta di scansare il centrodestra dalla guida della Regione Basilicata, che non riescono a mattersi d’accordo ed evidenziano una profonda crisi interna da parte di una sinistra che ha oramai demolito ideologicamente il concetto di identità, distruggendo le sue stesse radici culturali e riducendosi a una sterile contestazione non proponendo nulla di concreto per mancanza di capacità di elaborare un minimo di pensiero per una politica riconoscibile.

Il centro destra che parte favorito, ha comunque la necessità di recuperare una nuova partecipazione alla vita politica nel sud della Regione che sta venendo meno, perché in democrazia le periferie e le minoranze non sono elementi da emarginare perché così si producono rotture che causano assenze di ricambio e che non consentono costruzioni e schieramenti larghi con i quali aprirsi alla società per allargare il bacino elettorale.

L’importanza di mettere i giovani al centro di questo progetto, non più come spettatori, ma come protagonisti attivi nel plasmare il futuro della regione.

L’obiettivo sarà quello di creare e suggerire una vera alternativa con una linea politica legata ai temi del lavoro, della sanità dell’ambiente, dell’istruzione, della cultura e dei trasporti. Una opportunità questa per il territorio che non può essere dispersa.

In ultimo la Fondazione FareFuturo di Senise, esprime piena solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti sessisti a lei rivolti dai manifestanti della CGIL un offesa a tutte le donne e non solo all’esponente politico” .

Prof Giovanni Lonetti Fondazione FareFuturo di Senise