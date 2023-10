Centro, Zullino e Vizziello: Ai lucani la scelta della leadership

“Le ultime interviste e dichiarazioni a mezzo stampa fanno ben intendere che anche il blocco centrista ha diversi aspetti che necessitano di chiarezza.

Alla luce del passo in avanti fatto dal mondo civico, il direttivo di Basilicata oltre ritiene opportuno lanciare un nuovo appello, stavolta finalizzato all’organizzazione delle primarie per la guida della coalizione di centro. Invitiamo, quindi, ad usufruire dello strumento più democratico per individuare una soluzione condivisa.

Noi di Basilicata oltre vogliamo essere parte attiva e diamo la nostra disponibilità, sotto tutti i punti di vista, offrendo il nostro patrimonio di competenze e professionalità”.

E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali di Basilicata oltre, Massimo Zullino e Gianni Vizziello.

“Crediamo sia giusto – continuano Zullino e Vizziello – che a decidere le sorti della leadership siano gli stessi lucani, i quali avranno la responsabilità di esprimere la propria preferenza per la selezione della guida di questa area centrista che avrà un ruolo fondamentale nelle elezioni regionali. In un contesto dove i partiti attendono indicazioni romane, l’area civica darebbe l’ennesimo segnale importante di buona politica che mette realmente il popolo di Basilicata al centro dell’azione”.

“Ci auguriamo che questa richiesta venga accolta – concludono i consiglieri di Basilicata oltre – in maniera tale da lavorare esclusivamente per l’interesse della comunità.

Così come già detto, bisogna ripartire dai temi, mettendo da parte le strategie, i personalismi ed i tatticismi. In questo modo, il blocco civico dimostrerebbe che non c’è nessuna imposizione dall’alto, ma che anzi c’è un processo partecipato e democratico in cui tutti, poi, daranno il massimo risultato”.