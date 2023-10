VITTORIA DI GRANDE CARATTERE DEL TARANTO, KANOUTE E CIANCI FIRMANO IL SUCCESSO CON IL CROTONE

Successo di grande carattere da parte del Taranto che, nonostante le assenze e lo Iacovone vuoto a causa delle porte chiuse, riesce a superare il Crotone con le marcature di Kanoute e Cianci, arrivate nel primo tempo.

Per i calabresi ci pensa Tumminiello a riaprire il match ma la formazione di Capuano si difende ottimamente e non offre più chance all’avversario, ottenendo così la terza vittoria stagionale.

LA GARA: La prima azione degna di nota arriva al 6′ ed è di marca ionica: Zonta serve Romano che calcia da fuori, respinge con i pugni Dini. Occasione da rete anche per gli ospiti: al 13′ Tribuzzi si aggiusta la sfera ed arma il suo destro, la sfera sbatte sulla traversa.

Al 29′ risponde il Taranto: punizione dalla sinistra di Romano, Dini si rifugia ancora in corner. I rossoblù di casa passano in vantaggio al 33′: Vannucchi lancia Kanoute che a tu per tu con l’estremo difensore ospite non sbaglia, portando così il risultato sull’uno a zero. Al 42′ arriva il raddoppio per gli uomini di Capuano: Zonta calcia una punizione, Antonini la mette in mezzo di testa e trova Cianci che deposita in rete comodamente per il due a zero ionico.

Si va al riposo sul risultato di due a zero e dopo tre minuti di recupero. Il Crotone in apertura di seconda frazione prova a rendersi pericoloso cercando di riaprire la gara. Al 55′ il diagonale di Tribuzzi viene deviato in corner da Vannucchi.

Al 65′ Tumminiello colpisce di testa dopo un cross arrivato dalla destra, para comodamente Vannucchi. Gli ospiti accorciano all’ 81′: Giron effettua un corner preciso per la testa di Tumminiello che non sbaglia.

Il Taranto ha l’occasione per calare il tris all’88’: Papaserio crossa per Fiorani che manca l’appuntamento con il gol spendendo da pochi passi alto.

La gara termina dopo cinque minuti di recupero con gli uomini di Capuano che ottengono la loro terza vittoria stagionale. Ora i rossoblù il prossimo turno saranno ospiti del Catania.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 15 ottobre 2023, ore 16:15

Serie C/C 2023/24 – giornata 8

TARANTO-CROTONE 2-1

RETI: 33′ Kanoute (T), 42′ Cianci (T), 81′ Tumminieello (C)

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Riggio, Antonini, De Santis – Mastromonaco, Zonta (83′ Papaserio), Calvano, Romano (83′ Capone), Panico (69′ Ferrara) – Cianci (76′ Fiorani), Kanoute (69′ Bifulco). A disp.: Loliva, Di Serio, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj. All. Ezio Capuano.

CROTONE (4-3-3): Dini – Leo (83′ Bove), Loiacono, Gigliotti (46′ Tumminello), Giron – Petriccione, Vitali, D’Ursi (46′ Giannotti) – D’Errico (17′ Rojas, 70′ Cantisani), Tribuzzi, Gomez. A disp.: Lucano, D’Alterio, Felippe, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Jurcec, Vuthaj, Spaltro, Pannitteri. All. Lamberto Zauli.

ARBITRI: Michele Delrio di Reggio Emilia (Fine-Iacovacci; IV Grasso)

NOTE: Ammoniti: D’Ursi (C), Tribuzzi (C), Tumminello (C), Calvano (T), Capone (T).