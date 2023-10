Potenza – Turris: conferenza stampa Mister De Giorgio

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza – Turris: 8^ giornata di Serie C – Girone C 2023/24, Lunedì 16 ottobre alle ore 20:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

Queste le dichiarazioni del mister Pietro De Giorgio:

“In questi giorni ho avuto risposte importanti dalla squadra: mi fido dell’intero gruppo. Il mio sogno è, ed è sempre stato, fare l’allenatore. C’è tutta la volontà di fare bene, ripagare l’incredibile affetto di questa tifoseria e gli sforzi fatti dalla società. Sono un uomo di campo, lo sono sempre stato nella mia carriera e pretendo lavoro sodo in settimana. Ripartiamo dagli ultimi tre mesi dell’anno scorso con la consapevolezza di avere a disposizione una rosa importante per la categoria.”