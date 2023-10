Nota della fondazione FareFuturo sulla nascita del fronte civico “La Basilicata che Vogliamo”

“Ufficializzata “La Basilicata che Vogliamo” Chiorazzo rompe gli indugi e punta alla tappa delle prossime elezioni Regionali.

La nostra fondazione FareFuturo, invece in questi momenti si rivolge soprattutto ai giovani ai quali è stata distrutta la fiducia nel futuro da una politica fatta da assistenzialismo e clientelismo, che ha creato disperazione e disagio ed è lontana anni luce dai problemi del Senisese.

Il loro contributo sul piano delle idee diventa per noi prezioso perché saranno loro stessi i protagonisti di una nuova stagione politica.

La Fondazione vuole rappresentare la rabbia e la voglia di un cambiamento radicale in un territorio disastrato e da troppo tempo dimenticato.

Per cui il nostro impegno in favore del realtà lucane, impone la riunificazione di tutte le sinergie per organizzare meglio la periferia e ad assumere, ruoli e responsabilità per una più dovuta collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche presenti sul territorio” .

Giovanni Lonetti – Coordinatore della Fondazione del Senisese e dell’area sud di Basilicata