AUTOMOTIVE, BARDI: UE ACCOMPAGNI TRANSIZIONE SUI TERRITORI

Intervenendo al panel “Skills for tomorrow: Making the most of the transition in automotive and energy-intensive regions”, nel corso della 21ª edizione dell’European Week of Regions and Cities, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ribadito “le conseguenze industriali, occupazionali e sociali che la transizione nel settore automotive avrà sui territori”.

Secondo il presidente Bardi, “servono fondi europei per accompagnare questa strategia UE sulla transizione energetica e aiutare in tale direzione sia i lavoratori che i cittadini.

Il Governo Meloni ha meritoriamente dichiarato Melfi “area complessa di crisi industriale”, stanziando 20 milioni e serve una strategia europea soprattutto per tutelare le piccole imprese dell’indotto”.

“Come Regione Basilicata stanzieremo 3,7 milioni di euro dal FSE nei prossimi 36 mesi, potenzialmente per aiutare 870 persone, ma adesso serve un impegno e un aiuto concreto dalla UE, già richiesto dal CoRAI”, ricorda Bardi, riferendosi al comitato delle regioni europee sedi di stabilimenti automotive, di cui la Regione Basilicata fa parte.