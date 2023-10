Trovato morto l’uomo disperso sul Pollino non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano

Trovato nella zona di Mezzaluna Salice, non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano, il corpo di Lucio Petronio, il 70enne originario di Lecce di cui da venerdì sera, si erano perse le tracce, mentre era impegnato in un’escursione, tra Serra Crispo e il santuario della Madonna del Pollino, in compagnia del figlio.