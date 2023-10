Fi: Cupparo, da Francavilla riparte il protagonismo di Forza Italia

La grande partecipazione popolare a Francavilla alla manifestazione che abbiamo promosso, con il sindaco Romano Cupparo, intorno a Tajani, Casellati, Gasparri, Barelli, Bardi, Casino, Viceconte, Taddei e tutti i dirigenti nazionali e regionali di Forza Italia, segna il rilancio della nostra iniziativa politica sui territori attraverso una volontà straordinaria di partecipazione. Sono ancora commosso per la calorosa testimonianza di affetto nei miei confronti: un sentimento che va oltre la condivisione politica e che, da sempre, ho messo alla base del mio impegno prima di tutto civico e d’amore per il territorio.

Il motivo principale della entusiastica risposta di Francavilla all’invito, di cui non avevo dubbi, è stata la presenza di un “paesano” tra i suoi “paesani”: Tajani non è solo da alcuni anni cittadino onorario di Francavilla ma è considerato con orgoglio dalla nostra comunità il suo concittadino più illustre per il prestigioso incarico politico-istituzionale che assume nel contesto internazionale e alla guida di Forza Italia, caricandosi la pesante eredità del Presidente Berlusconi.

Le comunità del Sinni, Pollino, Mercure, Senisese e Lagonegrese hanno voluto dare prova di attaccamento al partito, ai suoi valori e ai suoi dirigenti, testimoniando di essere pronti ad affrontare le nuove sfide politiche che ci attendono tutti con le elezioni europee, regionali ed amministrative. Sfide che adesso ci consentono di alzare l’asticella dell’obiettivo con un risultato elettorale a due cifre.

Per me è venuto un nuovo riconoscimento del lavoro svolto in tutti questi anni a servizio delle nostre comunità che mi ripaga di tante amarezze e mi ridà la forza e l’incoraggiamento a continuare. Ringrazio quanti hanno partecipato scusandomi per quanti non hanno trovato posto in una sala che è sempre stata quella delle grandi occasioni di incontro per il popolo di Forza Italia, i cattolici, i moderati e i riformatori dell’intera area sud della provincia di Potenza.

Da Francavilla riparte il protagonismo di Forza Italia per avviare a soluzione i problemi della nostra gente con la consapevolezza che il percorso da fare è ancora lungo, ma tutti insieme remando nella stessa direzione, sono certo che saremo in grado di assolvere a quanto i nostri territori ci chiedono.

Francesco Cupparo, già assessore regionale