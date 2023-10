COMUNICATO – Cappiello (Verde è Popolare Basilicata): «Serve puntare sull’area del Metapontino per la crescita della Regione»

«Ben venga l’occasione di Bernalda, candidata come Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Il Metapontino è un’area strategica per l’intera regione che merita un’attenzione particolare.

Si tratta di un potenziale turistico e culturale vitale per la comunità lucana, che deve essere sfruttato meglio». È quanto dichiara Antonio Cappiello, neo esponente di Verde è Popolare Basilicata.

«Il mio appello è rivolto in particolare a Metaponto, zona fantastica che, negli anni, ha perso luce ed è stata messa da parte nel processo di valorizzazione della zona.

È un luogo magico che merita interventi rapidi e concreti per agevolare il processo di sinergia e, quindi, la crescita del materano. Anche la Provincia deve essere sostenuta e supportata. Solo così possiamo finalmente aumentare la permanenza media del soggiorno dei turisti», continua Cappiello.

«Mi auguro, dunque, che ci sia un cambio di passo e che Metaponto torni ad essere al centro dell’attenzione, specialmente per quanto concerne la programmazione.

È arrivato il tempo di fare squadra, dobbiamo avere una visione comune e arrivare insieme al traguardo. In questa maniera, il territorio potrà rinascere e contrastare la fuga di cervelli», conclude Antonio Cappiello.