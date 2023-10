Calcio, le gare del week-end

In serie C, Picerno e Potenza attese da trasferte non facili a rispettivamente a Crotone ed Avellino.

Per la squadra di Longo si tratta di confermare i recenti ottimi risultati. I rossoblù di Colombo, invece, sono chiamati al riscatto dopo l’ultima sconfitta in coppa.

Nel Campionato di serie D girone H, il Matera fa visita al Gallipoli e il Rotonda a Fasano. Ecco tutte le gare del turno di serie D/H :

Barletta-Bitonto

Fasano-Rotonda

Gallipoli-Matera

Martina-Fidelis Andria

Paganese-Manfredonia

Santa Maria Cilento-Gelbison

Altamura-Gravina

Angri-Palmese

Nel massimo campionato regionale, eccellenza, la gara più attesa e tra Eletra Marconia e Francavilla. Francavilla che vuole continuare la sua marcia di risultati utili e confermre la vetta della classifica e mantenere a distanza le inseguitrici. Ecco tutte le gare della 5^ giornata :

Elettra Marconia-Francavilla

Vultur-Angelo Cristofato

Calcio San cataldo-Ferrandina

Matera-Pomarico

Lavello-Tricarico

Moliterno-Policoro

Oranziana Venosa-Brienza

Sant’Arcangiolese-Paternicum

Nel Campionato di Promozione , la capolista Pietragalla sarà impegnata in trasferta contro il Chiaromonte. Il Real Senise cercherà di muovere la classifica contro il Corleto che occupa la quinta posizione in classifica. Ecco le gare della 5^ giornata:

Real Senise-Corleto Perticata

Chiaromonte – Pietragalla

Atella- Viggiano

Lykos-Atletico Montalbano

Matera-AS Melfi

Marmo Platano-Viribus Potenza

Miglionico-Lagonegro

Scanzano-Avigliano