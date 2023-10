Meta-Siae, esteso al 31 gennaio l’accordo per la musica sui social

Abbiamo concordato una nuova estensione dell’accordo di licenza con Siae.

Utenti e creator continueranno ad accedere al catalogo Siae mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine”: lo dice un portavoce della Società Meta, in merito all’accordo transitorio tra le due parti per l’uso della musica sulle piattaforme social in scadenza il 6 ottobre, sarà esteso fino al 31 gennaio 2024.

“La proroga dell’accordo raggiunto grazie all’intervento dell’Autorità Antitrust è temporaneo ed esclusivamente volto a tutelare l’industria creativa nazionale e, segnatamente, gli autori”.

Puntualizza la Siae che chiarisce inoltre come “Meta continua a rifiutarsi di fornire ogni informazione utile per assicurare la corretta remunerazione del diritto d’autore ai sensi del provvedimento dell’Autorità e della normativa Ue”.

La vertenza Tra Siae e Meta si era aperta a metà marzo, quando la società di Mark Zuckerberg aveva comunicato di non aver raggiunto l’accordo con Siae per il rinnovo della licenza sul diritto di autore.

La querelle è arrivata all’attenzione della commissione Cultura del Parlamento italiano, poi ad aprile l’Antitrust ha aperto una istruttoria nei confronti di Meta.

Il 15 maggio Meta e Siae hanno sottoscritto un accordo transitorio – in scadenza il prossimo 6 ottobre – per il ritorno della musica italiana, gestita dalla Società autori ed editori, sulle stories di Instagram e i reels di Facebook.

ANSA