Incidente tra un’auto e un furgone sulla Fondo Valle dell’Agri, si registrano due feriti

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 598 ” Fondo Val d’Agri”al km 39, in località Marsicovetere.

Il personale Anas ha garantito la viabilità – provisioriamente deviata agli svincoli di Villa d’Agri (km 37,500) e Zona Industriale di Viggiano (km44,500) – per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto anche operatori del 118 e delle forze dell’ordine.