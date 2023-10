Numerosi turisti da fuori regione a Barile per la 27 edizione della Sagra Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture

Successo di turisti e visitatori per la 27 edizione della Sagra Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture promossa dalla Pro Loco Barile Aps con il sostegno del Comune di Barile, della Regione Basilicata, del Parco Naturale regionale del Vulture, dell’ Apt Basilicata e dell’Ente Pro Loco Italiane Aps Ministero del Turismo che ha consegnato il marchio di qualità “Sagra d’Eccellenza”. Il Sindaco di Barile Antonio Murano nel rivolgere un plauso ai volontari della Pro Loco per gli sforzi organizzativi si è detto soddisfatto della buona riuscita della 27 edizione della manifestazione enogastronomica riconosciuta patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata che cresce in numero di presenze ogni anno. A nome della Pro Loco Barile Aps il Presidente Rocco Franciosa ha sottolineato “ringraziamo le istituzioni per il sostegno, i volontari per l’impegno, il Comando Caserma Carabinieri Barile, l’ Anpas, l’ Associazione Nazionale Carabinieri Melfi e la Polizia Locale per la preziosa collaborazione, le aziende vitivinicole barilesi per la partecipazione, il Grand Hotel Garden per il supporto, gli espositori con i prodotti tipici lucani e le tante aziende sostenitrici. Un grazie particolare – conclude Franciosa – lo rivolgiamo ai tanti camperisti e numerosi turisti provenienti da fuori regione che hanno apprezzato l’offerta turistica – culturale unitamente alle bellezze monumentali, storiche, ambientali ed enogastronomiche che valorizziamo insieme al piatto tipico arbereshe Tumact Me Tulez sapientemente preparato dagli Chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto con l’immancabile vino Aglianico del Vulture delle cantine locali con l’enoteca Ais Basilicata”. L’evento enogastronomico inaugurato dal gruppo folk “Kroj” dell’associazione Intercultura presieduta da Giovina Paternoster con la recita delle poesie di Emilio D’Andrea, Angela Rosa Nigro e Emilio D’Andrea ha visto nella prima serata l’esibizione musicale di Mirko Gisonte ed i Tinta Taranta e della Motus Band ed I Migliori Anni nella serata conclusiva. Molto apprezzate le mostre fotografiche di Rocco Giorgio sulla Transumanza e Dentro il paesaggio dei fotografi Marco Tancredi, Alessandro Sarli e Mariana Palese allestite nella sede municipale e nella Pro Loco Barile. In occasione del Festival dell’Aglianico del Vulture e Sagra Tumact Me Tulez l’ Ente Promozione Italia con la Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps rappresentata dal Presidente nazionale Pasquale Ciurleo ha organizzato la conferenza stampa di presentazione nazionale del progetto “AgroArcheoTrekking” finanziato dal Ministero del Turismo che si realizzerà a Barile (Pz) nel Parco del Vulture a fine ottobre in contemporanea con altre località di Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. Hanno ricevuto particolari apprezzamenti il gruppo folk della Pro Loco Le Torri Chiaromonte e i giovani della Scuola di Organetto della Pro Loco Campomaggiore diretta dal Maestro Domenico Piliero che hanno accolto i numerosi turisti presenti al pranzo in piazza della domenica e durante la premiazione a cura del Comune di Barile della squadra barilese vincitrice della prima edizione della Sfida del Torchio capitanata da Giuseppe Solazzo. Nella sala consiliare del Comune di Barile alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala la società iinformatica guidata da Vito Santarcangelo ha presentato il progetto “Realverso Lucanum Metaverso della sostenibilità” patrocinato da Ente Pro Loco Basilicata Aps durante il convegno dal titolo “Turismo delle Radici: Opportunità di sviluppo per i borghi” a cui hanno preso parte il Sindaco di Barile Antonio Murano, il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, il presidente ANCI Basilicata Andrea Bernardo, la Presidente dell’ Associazione Mondi Lucani Maria Andriulli, il Presidente Cna Basilicata Leo Montemurro, la presidente del Club per l’UNESCO del Vulture Rossella Centrone e Frank Arleo scrittore e geosofo. La Pro Loco Barile Aps è già al lavoro per la prossima edizione della Sagra d’Eccellenza che come di consueto inaugura la stagione delle sagre autunnali della Basilicata.