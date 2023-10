A FRANCAVILLA TRA TARANTO E CERIGNOLA FINISCE A RETI BIANCHE

Sul neutro di Francavilla Fontana, Taranto e Cerignola conquistano un punto dopo aver concluso la gara sul risultato di zero a zero. Nonostante il punteggio, la partita è stata vivace ed ambedue le formazioni sono andate più volte vicino alla rete.

LA GARA: La prima azione degna di nota arriva al 5′ ed è di marca dauna: Malcore dal limite calcia di sinistro, la conclusione è masticata e viene parata comodamente da Vannucchi.

Dopo una lunga fase di studio del match, è ancora il Cerignola a pungere: al 41′ la bordata da fuori di Capomaggio viene bloccata in due tempi da Vannucchi. La prima frazione di gioco si conclude senza recupero.

Nel secondo tempo il Taranto prova a rendersi pericoloso: al 50′ Fiorani lancia Cianci che colpisce di destro in diagonale mandando la sfera sull’esterno della rete.

Al 67′ risponde l’Audace: Ruggiero ci prova da lontano, Vannucchi risponde presente. Nuovo tiro da fuori al 71′ da parte di Sainz Maza, l’estremo difensore rossoblù allontana con i pugni.

Gli ionici rispondono al 74′: Orlando sfugge alle marcature avversarie ma in diagonale non riesce ad incidere con il destro. Al 78′ altra occasione per gli uomini di Capuano: Panico crossa dalla sinistra, Samele raccoglie la sfera in area e la gira con il mancino, ma il cuoio termina di poco sul fondo.

Il Taranto si spinge in avanti: all’82’ Orlando cambia gioco su Panico che dalla sinistra fa partire un tiro-cross insidiosissimo non raccolto da nessun rossoblù.

Al 90′ l’Audace ha l’occasione per vincerla: Tascone calcia da posizione defilata, Vannucchi devia, sulla sfera poi si avventa D’Andrea che in scivolata mette fuori.

Dopo cinque minuti di recupero la contesa si chiude sullo zero a zero. Ora domenica gli uomini di Capuano saranno di scena in quel di Giugliano. Prima della trasferta campana però c’è da affrontare il Picerno al “Donato Curcio”, giovedì in Coppa Italia.

IL TABELLINO:

Francavilla Fontana, ‘NuovArredo Arena’

lunedì 02 ottobre 2023, ore 15:00

Serie C/C 2023/24 – giornata 6

TARANTO-AUDACE CERIGNOLA 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Heinz, Antonini, Enrici (57′ De Santis) – Mastromonaco (46′ Kondaj), Fiorani, Romano (46′ Bifulco), Zonta, Panico – Cianci (74′ Samele), Kanoute (57′ Orlando). A disp.: Loliva, Di Serio, Ferrara, Riggio, Hysaj, Papaserio, Capone. All.: Ezio Capuano.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas – Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (86′ Rizzo) – Capomaggio , Ghisolfi, Ruggiero (68′ Tascone) – D’Andrea (68′ Sainz-Maza), Leonetti (56′ D’Ausilio) – Malcore (56′ Sosa). A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Carnevale. All.: Ivan Tisci.

ARBITRI: Mattia Caldera di Como (Piazzini-Catani; IV Burlando)

NOTE: Ammoniti: Leonetti (C), Enrici (T), Bifulco (T), Capomaggio (C), Tentardini (C), Martinelli (C), Bifulco (T), Heinz (T). Espulso: al 65′ dalla panchina Di Toro (DS C) per proteste.