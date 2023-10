La meravigliosa storia di Henry Sugar di Dahl in una nuova edizione

Tornano in libreria il 3 ottobre le storie di Roald Dahl raccolte nel libro Un gioco da ragazzi, in una nuova edizione che s’intitola La meravigliosa storia di Henry Sugar e altri racconti.

Il volume esce per Salani in occasione dell’uscita, il 27 settembre su Netflix, del minifilm di Wes Anderson La meravigliosa storia di Henry Sugar che è stato presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Il regista, vincitore di 4 Oscar, rilegge una delle più spassose avventure di Dahl, lo scrittore morto nel 1990, considerato l’Andersen del Novecento, che solo in Italia ha venduto più di 5 milioni di copie, recentemente al centro delle polemiche sulla cancel culture. Il racconto segue le peripezie di Henry Sugar, un uomo ricco e annoiato che ama il gioco d’azzardo.

Un giorno Henry legge il rapporto di un medico su uno strano paziente, che aveva la capacità di vedere anche dopo che gli avevano bendato gli occhi e sfruttava la sua abilità lavorando in un circo.

Sugar non esita a rubare un resoconto dettato dall’uomo prima di morire in cui viene descritto come, grazie agli insegnamenti di uno Yogi indiano, abbia sviluppato il metodo e lo abbia utilizzato per acquisire questa capacità.

Così in pochi anni Henry padroneggia l’abilità di vedere attraverso gli oggetti e può persino prevedere il futuro e usa le sue nuove capacità nei casinò. Ma ben presto la facilità con cui vince gli fa perdere interesse per il denaro. Dopo un maldestro tentativo di beneficenza, decide di fondare ‘i migliori orfanotrofi mai esistiti’.

Perseguitato dalla mafia dopo aver sbancato Las Vegas, passerà il resto della vita costretto a travestirsi e a cambiare sempre identità, ma alla fine il suo desiderio si avvererà: i suoi orfanotrofi, sparsi per il mondo, saranno davvero i migliori mai esistiti.

