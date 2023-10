Calcio: Risultati finali campionato di Eccellenza e Promozione lucana

Nel campionato di Eccellenza vittoria casalinga del Francavilla contro Città dei Sassi Matera per 1-0, vittoria che proietta la formazione sinnica a 12 punti in classifica a + 4 dalla seconda in classifica . Ecco tutti i risultati della 4^ di campionato:

Angelo Cristofaro – Lavello 1-1

Brienza Calcio – Sant0Arcangiolese -0-2

San Cataldo- Oranziana Venosa 5-1

Ferrandina – C.S. Vultur 1-1

Francavilla – Città Dei Sassi Matera 1-0

Paternicum – Tricarico 0-2

Policoro Calcio – Ekettra marconia 1-1

Pomarico – Moliterno 1-0

Nel campionato di promozione ancora una sconfitta per il Real Senise contro la Soccer Lagonegro per 6 reti a 1, ora la classifica si fa sempre più difficile con zero punti in quattro gare. In vetta il Pietragalla con la quarta vittoria consecutiva a 12 punti, seguita dal Lykos con 10 punti assieme alla Soccer Lagonegro. Questi tutti i risultati dell 4^ di campionato:

AS Melfi – Miglionico calcio 3-2

Atletico Montalbano – Atella 1-1

Corleto Perticara – Maratea 2-1

Lykos – Real Chiaromonte 4-0

Pietragalla – Marmo Platino 3-1

Soccer lagonegro – Real Senise 6-1

Viggiano – Scanzano 3-5

Virtus Potenza – Avigliano 4-5